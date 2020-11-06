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Главная » Украина » Общество
09:48 06 Ноября 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Антирекорд COVID-19 в Украине: 201 смерть за сутки

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9721 человека, зафиксирован 201 летальный случай, 10762 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 6 ноября. Суточный показатель заболеваемости держится на высоком уровне после серии антирекордов три дня подряд. Днем ранее за сутки заболело 9850 человек, 4 ноября — 9524, 3 ноября — 8899. Также за минувшие сутки был зафиксирован антирекорд по количеству летальных случаев. Предыдущее наибольшее значение было установлено 4 ноября, тогда умерло 199 человек.Также впервые за долгое время число выздоровевших превысило число заболевших и установило новый рекорд. Предыдущий наибольший показатель был зафиксирован 5 ноября, тогда выздоровело 8378 пациентов с COVID-19.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 440 188 человек, из них 195 544 выздоровели, летальных исходов — 8125.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки, 5 ноября, зарегистрировано в Киеве (1 002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

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Тэги: смерть от коронавируса

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