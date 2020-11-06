В Америке выборы, а в Украине дешевеет доллар

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На пятницу, 6 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,36 грн;

1 евро – 33,58 грн;

10 российских рублей – 3,67 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара упал еще на 15 копеек после снижения на девять копеек в предыдущий банковский день. В результате за неделю – с 30 октября по 6 ноября – гривня окрепла по отношению к американской валюте на восемь копеек.

Доллар в Украине подешевел вслед за мировой динамикой. «Зеленый» падает к юаню, евро и золоту из-за выросшей вероятности победы в президентских выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена. Показатель Bloomberg Dollar Spot Index уже опустился на 1%, до минимума с мая 2018 года.

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