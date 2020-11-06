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10:55 06 Ноября 2020 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Во Львове уничтожили мурал Екатерины Гандзюк

Мурал находился на стене забора, где расположен корпус Львовского государственного университета внутренних дел.

Во Львове уничтожили мурал, посвященный погибшей активистке Екатерине Гандзюк. Видео происходящего опубликовала активистка Мелания Подоляк в Facebook.

«Как вы могли!? Только вчера была годовщина, там еще свечи не остыли, там еще цветы лежали!», – говорится в подписи к видео.

В годовщину смерти Ганзюк, 4 ноября, к этому муралу во Львове со свечами памяти приходили люди.

«Скажите, вы дома у себя на заборе позволите делать такое? Это забор государственного учреждения, где должен быть соответственный цвет. Это благоустройство города», – сказал мужчина, уничтожавший мурал.

Мурал находился на стене забора на улице Замковой, где расположены Музей Шептицкого и корпус Львовского государственного университета внутренних дел.

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля 2018 года в Херсоне. Общественную активистку облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября Екатерина скончалась.

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Тэги: Катя Гандзюк

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