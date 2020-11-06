Зеленский анонсировал «экономическую конституцию»

Документ будет содержать основные векторы развития украинской экономики до 2030 года, наработанные на основе результатов аудита страны.

На основе экономического аудита страны будет разработана Национальная экономическая стратегия Украины до 2030 года, и она должна стать своего рода экономической Конституцией Украины. Об этом в пятницу, 6 ноября, заявил президент Владимир Зеленский, на презентации результатов аудита.

«На основе результатов аудита сегодня правительство представит основные векторы развития украинской экономики до 2030 года. Мы будем четко понимать, куда и для чего будет двигаться наша экономика. Для того, чтобы постоянно расти, реализовать уже существующий потенциал и создавать новые прорывные идеи, не догонять, а быть на несколько шагов впереди», – сказал Зеленский.

По его словам, это важные, но далеко не последние шаги.

«На основе аудита и векторов мы ожидаем появление Национальной экономической стратегии до 2030 года. Знаю, что правительство уже начало над этим активно работать, привлекая многих экспертов, представителей бизнеса, общественности, международных аналитиков и ученых. Хочу обратить внимание, что это – важнейший документ. Стратегия должна стать не декларацией, необязательной для выполнения, а главным планом и дорожной картой для всех ветвей власти в Украине. Она должна получить широкое одобрение граждан и быть своего рода экономической Конституцией Украины, большой национальной идеей», – подчеркнул президент.

Тэги: Конституция, развитие, зеленский