Ученые поставили Ван Гогу новые диагнозы

Чтобы все это выяснить, специалисты провели психиатрическую экспертизу на основе сотен писем художника и сохранившихся медицинских записей о его состоянии.

Исследователи Университетского медицинского центра Гронингена установили, что Ван Гог испытал два эпизода делирия (помутнение рассудка) после того, как отрезал себе часть уха. Вероятно, они были спровоцированы долгим употреблением алкоголя.

Чтобы все это выяснить, специалисты провели психиатрическую экспертизу на основе сотен писем художника и сохранившихся медицинских записей о его состоянии.

Считается, что Ван Гог страдал от нескольких психических расстройств. Предполагалось, что это были биполярное и пограничное расстройство личности. Но эти заболевания так и не диагностированы.

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что художник, скорее всего, жил со «скрытой эпилепсией». Она характеризуется не классическими припадками, а беспокойством, бредом и галлюцинациями. Это происходит из-за эпилептической активности в более глубоких частях мозга.

У Ван Гога болезнь мог спровоцировать не только алкоголь, но еще и недоедание, нарушения сна и эмоциональное истощение.