Рада приняла закон о штрафах за отсутствие маски
Граждан, находящихся в общественных местах без маски, закрывающей рот и нос, будут штрафовать до 255 гривен.
Верховная Рада в пятницу, 6 ноября, приняла за основу и в целом законопроект №3891 о штрафах за отсутствие масок в общественных местах.
«За» соответствующий законопроект проголосовали 262 нардепа.
Закон предусматривает штрафы за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).
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