Рада приняла закон о штрафах за отсутствие маски

Граждан, находящихся в общественных местах без маски, закрывающей рот и нос, будут штрафовать до 255 гривен.

Верховная Рада в пятницу, 6 ноября, приняла за основу и в целом законопроект №3891 о штрафах за отсутствие масок в общественных местах.

«За» соответствующий законопроект проголосовали 262 нардепа.

Закон предусматривает штрафы за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

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