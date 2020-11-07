COVID-19 в Украине: антирекордные 10 тысяч случаев заражения за сутки

В Украине за минувшие сутки, 6 ноября, зафиксировали 10 746 новых случаев заражения коронавирусом, 187 пациентов умерли, 8685 человек выздоровели.

В Украине зафиксирован рекордный суточный показатель заболеваемости COVID-19 — впервые количество новых заболевших превысило 10 тысяч. Предыдущий рекорд был установлен 5 ноября — 9850 новых заражений.

За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях, а также в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 7 ноября.

Ситуация с COVID-19 в регионах: