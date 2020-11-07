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10:00 07 Ноября 2020 Просмотров 87   КомментариевКомментарии

COVID-19 в Украине: антирекордные 10 тысяч случаев заражения за сутки

В Украине за минувшие сутки, 6 ноября, зафиксировали 10 746 новых случаев заражения коронавирусом, 187 пациентов умерли, 8685 человек выздоровели.

В Украине зафиксирован рекордный суточный показатель заболеваемости COVID-19 — впервые количество новых заболевших превысило 10 тысяч. Предыдущий рекорд был установлен 5 ноября — 9850 новых заражений.

За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях, а также в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 7 ноября.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

  • г. Киев — 43229 (+854)
  • Винницкая — 12216 (+293)
  • Волынская — 15795 (+482)
  • Днепропетровск — 17446 (+432)
  • Донецк — 13546 (+418)
  • Житомирская — 17791 (+602)
  • Закарпатская — 16670 (+402)
  • Запорожская — 12734 (+538)
  • Ивано-Франковская — 23561 (+529)
  • Киевская — 19274 (+511)
  • Кировоградская — 3018 (+127)
  • Луганская — 4345 (+131)
  • Львовская — 32982 (+557)
  • Николаевская — 9949 (+344)
  • Одесская — 27894 (+502)
  • Полтавская — 11699 (+362)
  • Ровенская — 21403 (+377)
  • Сумская — 14103 (+468)
  • Тернопольская — 21907 (+199)
  • Харьковская — 42139 (+1008)
  • Херсонская — 5249 (+222)
  • Хмельницкая — 19017 (+579)
  • Черкасская — 10461 (+169)
  • Черновицкая — 24559 (+480)
  • Черниговская — 9947 (+160)

    • Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 450 934 человека, из них 204 229 выздоровели, летальных случаев — 8312.

    Источник:
    Тэги: антирекорд по ковиду

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