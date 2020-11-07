COVID-19 в Украине: антирекордные 10 тысяч случаев заражения за сутки
В Украине за минувшие сутки, 6 ноября, зафиксировали 10 746 новых случаев заражения коронавирусом, 187 пациентов умерли, 8685 человек выздоровели.
В Украине зафиксирован рекордный суточный показатель заболеваемости COVID-19 — впервые количество новых заболевших превысило 10 тысяч. Предыдущий рекорд был установлен 5 ноября — 9850 новых заражений.
За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях, а также в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 7 ноября.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- г. Киев — 43229 (+854)
- Винницкая — 12216 (+293)
- Волынская — 15795 (+482)
- Днепропетровск — 17446 (+432)
- Донецк — 13546 (+418)
- Житомирская — 17791 (+602)
- Закарпатская — 16670 (+402)
- Запорожская — 12734 (+538)
- Ивано-Франковская — 23561 (+529)
- Киевская — 19274 (+511)
- Кировоградская — 3018 (+127)
- Луганская — 4345 (+131)
- Львовская — 32982 (+557)
- Николаевская — 9949 (+344)
- Одесская — 27894 (+502)
- Полтавская — 11699 (+362)
- Ровенская — 21403 (+377)
- Сумская — 14103 (+468)
- Тернопольская — 21907 (+199)
- Харьковская — 42139 (+1008)
- Херсонская — 5249 (+222)
- Хмельницкая — 19017 (+579)
- Черкасская — 10461 (+169)
- Черновицкая — 24559 (+480)
- Черниговская — 9947 (+160)
Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 450 934 человека, из них 204 229 выздоровели, летальных случаев — 8312.
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