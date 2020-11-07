В Одессе объявили день траура из-за смерти Михаила Жванецкого

В Одессе сегодня, 7 ноября, объявили днем траура из-за смерти писателя-сатирика, народного артиста Украины и почетного гражданина города Михаила Жванецкого.

Об этом говорится на сайте Одесского городского совета.

Там отметили, что в память о выдающемся одессите Жванецком на зданиях его родного города Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.Соответствующее распоряжение об объявлении дня траура в честь писателя подписал мэр города Геннадий Труханов.

Михаил Жванецкий — писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актер. Родился 6 марта 1934 года в Одессе, выступал на сцене с 1960-х годов.

Он писал монологи и миниатюры, с которыми выступал на сцене и телевидении. Жванецкий — автор сборников Моя Одесса, Год за два, а также пятитомного Собрания сочинений. Народный артист Украины и России.

Последние годы вместе с семьей проживал в Москве. В 2019 году год Президент РФ Владимир Путин вручил Жванецкому орден За заслуги перед Отечеством III степени.

Вспоминаем 10 его метких цитат о жизни, юморе и оптимизме:

«Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много. Дела не идущие бросать. Даже от посредственности уходить. Их много. Время дороже. Лучше поспать. Лучше поесть. Лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду».

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