Трамп хочет, чтобы Байден не заявлял о правах на пост президента

В свою очередь Джо Байден заявил, что уверен в своей победе на выборах президента США

Действующий президент США, республиканец Дональд Трамп заявил, что его оппонент на выборах, демократ Джо Байден не должен делать «неправомерные» заявления о победе на выборах:

«Джо Байден не должен неправомерно заявлять о правах на пост президента. Я могу делать такие же заявления. Судебные разбирательства только начинаются.

У меня был такой большой отрыв во всех этих штатах вечером в день выборов, а потом этот отрыв загадочным образом исчез по прошествии нескольких дней. Возможно, этот отрыв восстановится по мере того, как будут продвигаться инициированные нами судебные разбирательства».

В свою очередь Джо Байден заявил, что уверен в своей победе на выборах президента США. По его словам, он может набрать более 300 голосов (при необходимых 270):

«Пока мы не можем выступить с заключительным заявлением о победе, но цифры не оставляют нам сомнений. Мы выиграем эту гонку».

Также кандидат заявил, что не позволит Трампу приостановить подсчет бюллетеней.

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