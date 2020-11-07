Советники Трампа призывают его готовиться к поражению
По словам двух информированных собеседников, последние два дня советники обсуждали с Трампом перспективу поражения.
Как сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники, последние два дня советники обсуждали с Трампом перспективу поражения и то, как ему следует отреагировать на такие итоги президентских выборов.
Близкое окружение Трампа и источники в Республиканской партии настаивают на том, что если победителем президентских выборов будет объявлен Джо Байден, то Трампу нужно публично выступить с заявлением о мирной передачи власти, пишет WP.
Однако высокопоставленный источник в избирательной кампании республиканца заявил, что в случае проигрыша Трамп не будет произносить традиционную речь о своем поражении на выборах и поздравлять своего соперника с победой.
По их словам, даже если он проиграет, Трамп продолжит безосновательно заявлять, что его победа на выборах была украдена.
Согласно данным WP, окружение Трампа разделилось на два основных лагеря. Одна группа, возглавляемая президентом и его семьей, все еще считает, что у него есть шанс победить и что он должен продолжать сражаться. Вторая группа советников и республиканских чиновников, более многочисленная, считает, что победа почти ускользнула из его рук.
Тем не менее, даже те, кто теперь считает, что победа Байдена предрешена, испытывают трудности с тем, как сообщить эту новость Трампу. «Они знают, что он проиграл, но, похоже, никто не хочет сказать королю Лиру или безумному королю Георгу, что они потеряли империю», — сказал один из республиканцев на условиях анонимности.
Новости по теме
Действующий президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил о своей победе на выборах, если учитывать «законные» голоса.
Президент США Дональд Трамп отказался дать обещание мирно передать власть в случае поражения на ноябрьских президентских выборах.
Свое заявление Трамп сделал на лужайке перед Белым домом в присутствии полутора тысяч приглашенных.