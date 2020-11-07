Советники Трампа призывают его готовиться к поражению

По словам двух информированных собеседников, последние два дня советники обсуждали с Трампом перспективу поражения.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники, последние два дня советники обсуждали с Трампом перспективу поражения и то, как ему следует отреагировать на такие итоги президентских выборов.

Близкое окружение Трампа и источники в Республиканской партии настаивают на том, что если победителем президентских выборов будет объявлен Джо Байден, то Трампу нужно публично выступить с заявлением о мирной передачи власти, пишет WP.

Однако высокопоставленный источник в избирательной кампании республиканца заявил, что в случае проигрыша Трамп не будет произносить традиционную речь о своем поражении на выборах и поздравлять своего соперника с победой.

По их словам, даже если он проиграет, Трамп продолжит безосновательно заявлять, что его победа на выборах была украдена.

Согласно данным WP, окружение Трампа разделилось на два основных лагеря. Одна группа, возглавляемая президентом и его семьей, все еще считает, что у него есть шанс победить и что он должен продолжать сражаться. Вторая группа советников и республиканских чиновников, более многочисленная, считает, что победа почти ускользнула из его рук.

Тем не менее, даже те, кто теперь считает, что победа Байдена предрешена, испытывают трудности с тем, как сообщить эту новость Трампу. «Они знают, что он проиграл, но, похоже, никто не хочет сказать королю Лиру или безумному королю Георгу, что они потеряли империю», — сказал один из республиканцев на условиях анонимности.

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