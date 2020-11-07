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Главная » Украина » Экономика
11:02 07 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Международные резервы Украины в октябре уменьшились почти на полмиллиарда долларов

В октябре международные резервы Украины по итогам октября снизились на 1,5% и на 1 ноября составили 26,1 млрд долларов США.

Уменьшение международных резервов произошло в результате погашения внешних и внутренних обязательств государства и проведения валютных интервенций Национальным банком для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке, объясняют в НБУ.

В общем динамику резервов в течение сентября определяли операции правительства по управлению государственным долгом, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке и переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

«Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил 381,0 млн долл. США (в эквиваленте). В частности, 213,3 млн долл. США были направлены на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВДП), номинированных в иностранной валюте, 78,0 млн долл. США – на обслуживание еврооблигаций (ОЗДП), остальные средства – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли 188,0 млн долл. США (в эквиваленте)», – говорится в сообщении.

Кроме того, для сглаживания колебаний в сторону обесценивания гривны Национальный банк провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму 191,3 млн долл. США.

Стоимость финансовых инструментов в октябре уменьшилась на 1,1 млн долл. США (в эквиваленте).

«Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», – сообщают в НБУ.

Как сообщалось, в сентябре международные резервы Украины уменьшились на 8,7%, до $26,5 млрд. Факторами такой динамики в НБУ называли плановые выплаты по внешнему долгу и необходимые интервенции по продаже валюты.

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Тэги: международные резервы

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