Лучший гол недели в Лиге чемпионов УЕФА забил форвард «Краснодара»
Магомед-Шапи Сулейманов стал автором лучшего гола в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Нападающий футбольного клуба «Краснодар» поразил ворота испанской «Севильи».
В первом тайме гостевого матча Сулейманов успешно выполнил штрафной удар с 24-х метров. Мяч после удара россиянина перелетел через стенку и попал в верхний угол ворот.
Благодаря этому голу «Краснодар» открыл счет в матче, а вскоре увеличил преимущество, но в итоге пропустил три мяча и потерпел поражение со счетом 2:3. При этом весь второй тайм «Севилья» отыграла в меньшинстве.
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