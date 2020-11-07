После теракта в Вене закрыли две мечети

Австрийское силовое ведомство, ответственное за предотвращение терактов, допустило в своей работе ряд очевидных ошибок.

Правительство Австрии дало распоряжение закрыть в Вене две мечети, предположительно распространяющие идеи радикального ислама. По словам министра культуры Австрии Сюзанне Рааб, злоумышленник неоднократно посещал их перед совершением теракта. При этом, как пишет агентство AFP, только одно из этих двух заведений было официально зарегистрировано как мечеть.

Кроме того, глава земельного ведомства Вены по охране конституции и борьбе с терроризмом Эрих Цветтлер отстранен от службы. Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу, 6 ноября, глава венской полиции Герхард Пюрстль, добавив, что соответствующее прошение подал сам Цветтлер, «чтобы не препятствовать надлежащему ходу расследования».

Между тем министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер в тот же день, 6 ноября, признал, что ведомство, ответственное за предотвращение терактов, допустило в своей работе ряд «очевидных» ошибок, «к которым нельзя отнестись с толерантностью». Так, по словам Нехаммера, преступник поддерживал контакт с лицами, за которыми уже наблюдало германское ведомство по охране конституции. Однако соответствующая информация, переданная австрийскому ведомству немецкими коллегами, осталась без внимания.

Ранее, 4 ноября, Нехаммер сообщил также, что словацкие спецслужбы незадолго до совершения теракта в Вене предоставили австрийскому ведомству по охране конституции информацию о том, что злоумышленник пытался приобрести в Словакии патроны.

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