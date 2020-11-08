В Ровенской области задержан полицейский на взятке в $100 тысяч
Правоохранитель оценил руководящую должность в полиции в $100 тысяч. Он и его сообщник задержаны.
В Ровенской области задержали полицейского и его сообщника по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах. Сотрудник ГУ Нацполиции в Ровенской области за денежное вознаграждение обещал решить вопрос кадровых назначений на руководящие должности в областных отделах полиции, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Правоохранители задержали его и сообщника при получении «аванса» – 25 тысяч долларов США от сотрудника Управления патрульной полиции Ровно за назначение его на должность руководителя одного из межрайонных отделов полиции области.
«В общем эту должность они «оценили» в 100 тысяч долларов», – сообщает Офис генпрокурора.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.
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