В Кривом Роге мужчина с ножом напал на прохожих – двое погибших

Мужчина сначала явился в полицию и заявил, что он, сын Божий, собирается убивать и просил его остановить. Потом он напал на прохожих, в результате чего погибло два человека.

В Кривом Роге мужчина напал на прохожих с ножом. Происшествие случилось в субботу, 7 ноября. В результате нападения два человека погибли, еще восемь, среди которых восьмилетний ребенок, получили ранения, сообщает 0564.ua.

Мужчина заявил, что взял нож в руки, потому что ему «Бог велел».

Злоумышленника задержали. На допросе он заявил, что является сыном Божьим Адамом.

«Я убил, потому что мне Бог сказал, отец. У меня «тетрадь смерти». Бог сказал убить 15 человек», – признался задержанный правоохранителям.

В итоге напавший был задержан, им оказался местный житель 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»).

На вопросы правоохранителей, кто он, мужчина заявил, что он – сын Божий Адам. Потом

Он также заявил, что сначала с ножом явился в отделение полиции и попросил его остановить.

«В 16:30 я зашел в отделение. Сказал, чтобы меня остановили, у меня нож. Я сказал, что я убиваю во имя Бога. И сейчас люди устроят самосуд, как с Иисусом Христом», – заявил гражданин.

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