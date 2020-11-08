Как быстро проверить «ООО» в Украине и получить информацию деловом партнере с «YouControl»?

«Общество с ограниченной ответственностью» – является распространенной формой ведения бизнеса в 2020 году в Украине, сокращенно «ООО» является юридическим лицом.

Это означает, что можно (и необходимо!) Проводить аудит ООО на тех же принципах, что и компания. А тот факт, что проверка любого бизнес партнера, это то что следует помнить. В этом обзоре будут доступно описаны все преимущества и гарантии актуальной проверки «ООО» организации и других юридических лиц c с помощю «YouControl»: https://youcontrol.com.ua/ru/topics/kak-proveryt-ooo-za-1-mynutu-s-pomoshchiu-youcontrol/

Как правильно проводить проверку ?

Шаг первый – это проверить статус юридического лица и актуальность его данных о регистрации (фактически наличие) и удостовериться, что компания на данный момент, не объявлена банкротом.

Все требуемые данные, необходимые для проведения, качественного контроля, содержится в Выписка из ЕГРЮЛ, СПД и общественных образований (сокращенно ЕДРПОУ). Это официальный источник открытых данных, поэтому доступ к нему бесплатный для всех.

Проверка ООО в Едином реестре предприятий Украины выдаст следующую информацию:

• Полное название компании

• Код из «Единого Государственного реестра предприятий» (егрпоу)

• Актуальные контактные данные

• Ф.И.О. всех учредителей организации и директора предприятия

• «Дата» регистрации организации

• Актуальный статус организации или СПД

• Все виды деятельности организации

• Размер уставного капитала комапании

Если компания находится на стадии ликвидации, информация уже будет находится в открытом государственном реестре. Только учтите, что в ЕГР данные о реальном статусе юрлица отображаются с задержкой от 1 до 180 дней.

Проверка действующей лицензий ООО

Исходя из закона Украины «О лицензировании отдельных видов экономической деятельности» около тридцати видов экономической деятельности, требуют наличие соответствующего разрешения. Проще говоря, лицензия – это главное условие для правильного ведения по закону бизнеса. И если ваш деловой партнер нарушает пункт законодательства о лицензировании, не только он, но и вы столкнетесь с проблемами (от некачественных товаров или услуг до финансовых затрат и ущерба для вашей репутации).

Поэтому нужно преждевременно проверять наличие лицензии ООО, что можно легко произвести через Единый реестр лицензий , который содержит следующую информацию:

Юридическое лицо имеет действующую лицензию на определенный вид предпринимательской деятельности Период действия лицензии, если есть Лицензирующий орган, выдавший лицензию.

Однако обратите внимание, что прямой доступ к регистрации лицензии ограничивает количество запросов с одного IP-адреса в течение определенного периода времени. И, конечно же, в лицензионном реестре содержится информация о соответствующих документах, при этом деятельность компании характеризуется еще множеством других параметров, по которым не помешало бы проверить ООО перед совместной работой.

YouControl – рабочий инструмент проверки «ООО»

Сервис Поиска информации YouControl – включает всю информацию о каждом предприятии в Украине. Будет удобно сразу проверить ООО, ПАО, АО и другие типы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и узнать о правовом статусе, лицензиях и других данных предприятия намного удобнее и быстрее. В частности, документация каждой компании на портале «YouControl» включает следующие виды информации:

• о финансовом состоянии

• история изменений (смена руководителя, учредителя, юридического адреса, изменение, вида деятельности по КВЕД 2020, а также размер уставного капитала)

• подробная информация о регистрации компании

• все официальные выписки госорганов, Украины о данной компании (последние изменения: юридический адрес, директор, уставной капитал и т. д., проведенные проверки, последние информация о банкротстве)

• все судебные решения, связанные с этой компанией

• взаимоотношения компании с налоговым органом (число, месяц и год регистрации организации, номер налогоплательщика, свидетельство о постановке на учет плательщика налога на добавленную стоимость (или причина его аннулирования), наличие имеющегося неуплаченного долга перед налоговой

• информация о внешней и внутренней экономической деятельности организации, объемах импорта и экспорта, географии, категориях товаров, рисках (сотрудничество с офшорными компаниями и странами, находящимися под санкциями)

В отличие от других регистраторах состояния организаций, вся информация имеющаяся в системе «YouControl» удобно структурирована и регулярно обновляется. Самое главное, что данные из десятков открытых записей собраны в досье. К тому же поиск информации занимает не более минуты.

Поэтому важно не только проверить ООО «для галочки», но и иметь правильное о текущей деятельности организации, а также возможные риски, которые могут быть связанные с дальнейшим сотрудничеством. Все информация доступна всем интернет зарегистрированным в онлайн платформе «YouControl» с дополнительным передовым функционалом в СНГ (автоматический мониторинг, поиск связей между компаниями и физическими лицами, а также финансовые и рыночные показатели, экспресс-анализ и т. д.).