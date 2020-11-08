Жена Трампа намерена расторгнуть их брак

Жена Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, Мелания намерена расторгнуть 15-летний брак, сообщает Daily Mail.

Бывшая помощница Трампа Омароса Маниго Ньюман заявила, что 15-летний брак пары закончился.

«Мелания считает каждую минуту, пока он не покинет офис, и она сможет развестись. Если бы Мелания попыталась унизить его и уйти, пока он находится в офисе, он нашел бы способ ее наказать», — сказала она.

Несмотря на холодное поведение на публике, 50-летняя Мелания Трамп утверждает, что у нее «прекрасные отношения» со своим 74-летним мужем. Сам бывший президент также настаивает на том, что они никогда не ссорились.

Однако близкие к семье Трампа люди утверждают, что Мелания в 2016 году, когда ее муж получил президентский пост, расплакалась.

«Она никогда не ожидала, что он победит», — сказал друг их семьи. Мелания ждала пять месяцев, прежде чем переехать из Нью-Йорка в Вашингтон, якобы потому, что сыну пары Бэррону «нужно было закончить школу».