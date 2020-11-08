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19:49 08 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Армения эвакуирует всех жителей столицы Нагорного Карабаха

Журналисты сообщают о массовой эвакуации людей из столицы непризнанного Нагорного Карабаха, города Степанакерт.

В первую очередь вывозили раненых и зараженных коронавирусом. Официально армянская сторона не объявляла об эвакуации, а журналистам позволили сообщать только о выезде представителей СМИ.

В это время Азербайджан объявил о взятии города Шуша (Армения этот факт отрицает), после чего жители Степанакерта оказались под угрозой.

Шуша находится на возвышенности, в примерно 8 минутах езды от Степанакерта. Столица фактически открыта для обстрелов.

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Тэги: Армения, Нагорный Карабах

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