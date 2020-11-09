НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
00:34 09 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Полиция применила водометы против демонстрантов у здания ЦИК в Тбилиси

Полиция Грузии применила водометы против участников акции протеста, которые попытались прорваться в здание Центральной избирательной комиссии.

По данным телеканала «Мтавари», спецсредства были применены без предупреждения, когда протестующие приблизилась к ограждениям у избирательной комиссии.

На месте мобилизовано большое количество патрульных полицейских и спецназ. Однако участники акции не оставляют попыток прорваться в здание ЦИК.

Лидеры оппозиции призвали руководство «Грузинской мечты» начать с ними переговоры о проведении повторного голосования на парламентских выборах.

Источник:
Тэги: Грузия, протесты

Новости по теме

На протестах в Минске стрельба и задержания

Перед задержаниями ОМОН сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, когда протестующие приблизились к ним.

В Грузии начались протесты из-за выборов

Протестующие собираются под зданием парламента Грузии, пока оппозиция ведет себя мирно, столкновений с силовиками не было.

В Грузии по требованию протестующих отменят мажоритарную систему выборов

В Грузии правящая партия Грузинская мечта из-за протестных настроений заявила о готовности провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной избирательной системе.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты