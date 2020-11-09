Полиция применила водометы против демонстрантов у здания ЦИК в Тбилиси

Полиция Грузии применила водометы против участников акции протеста, которые попытались прорваться в здание Центральной избирательной комиссии.

По данным телеканала «Мтавари», спецсредства были применены без предупреждения, когда протестующие приблизилась к ограждениям у избирательной комиссии.

На месте мобилизовано большое количество патрульных полицейских и спецназ. Однако участники акции не оставляют попыток прорваться в здание ЦИК.

Лидеры оппозиции призвали руководство «Грузинской мечты» начать с ними переговоры о проведении повторного голосования на парламентских выборах.

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