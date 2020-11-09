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02:45 09 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден собирается заставить всех американцев носить маски

Избранный президент США Джо Байден намерен лично призвать губернаторов по всей стране ввести обязательное ношение масок в штата.

Как сообщает NBC News, представитель предвыборного штаба Байдена заявил телеканалу, что в ближайшие дни Байден начнет звонить губернаторам и мэрам крупных городов от обеих партий, чтобы побудить их ввести обязательное ношение масок.

NBC News отмечает, что в настоящее время власти более половины штатов Америки требуют носить маски в общественных местах. Байден призвал больше губернаторов принять такие меры, так как число случаев COVID-19 в стране продолжает увеличиваться.

США по-прежнему лидируют в мире по числу заболеваний коронавирусом. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в стране с момента пандемии заразились 9 961 324 человека, скончались — 237 566.

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Тэги: Джо Байден, медицинские маски

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