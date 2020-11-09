В Минске задержали более тысячи человек во время Марша народовластия
В воскресенье, 8 ноября, силовики задержали более тысячи человек. В списке 1043 имени задержанных. Список постоянно дополняется.
Практически все задержания происходили в Минске. В других городах Беларуси задержали в целом около 20 человек.
По данным TUT.BY, среди задержанных — победительница конкурса «Мисс Беларусь» 2008 года Ольга Хижинкова, известный белорусский актер Александр Жданович.
В Беларуси после массовых фальсификаций на выборах президента началась волна протестов и забастовок. Белорусы требуют честных выборов без Александра Лукашенко.
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Об этом во время пресс-конференции в Польше заявил член Координационного совета Павел Латушко.
Игорь Лещеня заявил об этом в видеообращении. Он стал первым из действующих глав белорусских дипмиссий, кто совершил подобный шаг.