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03:28 09 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Минске задержали более тысячи человек во время Марша народовластия

В воскресенье, 8 ноября, силовики задержали более тысячи человек. В списке 1043 имени задержанных. Список постоянно дополняется.

Практически все задержания происходили в Минске. В других городах Беларуси задержали в целом около 20 человек.

По данным TUT.BY, среди задержанных — победительница конкурса «Мисс Беларусь» 2008 года Ольга Хижинкова, известный белорусский актер Александр Жданович.

В Беларуси после массовых фальсификаций на выборах президента началась волна протестов и забастовок. Белорусы требуют честных выборов без Александра Лукашенко.

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Тэги: протесты, Республика Беларусь

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