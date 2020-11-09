В правительстве РФ сменятся четыре министра
В российском правительстве сменятся несколько министров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
9 ноября президент Владимир Путин отправит в отставку глав четырех министерств. Своих постов лишатся главы Минэнерго Александр Новак, Минприроды Дмитрий Кобылкин, Минстроя Владимир Якушев и Минтранса Евгений Дитрих. При этом министр энергетики Александр Новак станет вице-премьером.
Об отставке Кобылкина, Дитриха и Якушева ранее сообщали источники «Коммерсанта». Отмечалось, что Дитрих может возглавить Белгородскую область, а Якушев сменит полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
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