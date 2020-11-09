Штаб Трампа готовит митинги против результатов выборов

Штаб президента США Дональда Трампа планирует провести ряд митингов с его сторонниками. Об этом сообщает агентство Reuters.

Когда именно пройдут эти мероприятия, не сообщается. Они будут посвящены грядущему судебному разбирательству из-за предполагаемых нарушений на президентских выборах в ряде штатов.

Известно также, что в штабе опровергли ранее появлявшиеся сообщения о боязни окружения президента донести до него результаты выборов. Об этом сообщал телеканал CNN.

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