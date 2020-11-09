ЗМІ: «Новий “майдан” не за горами: людина Порошенка в РНБО Сергій Кривонос активно готує державний переворот»

Сьогодні, 5 листопада, в мережі з’явилася інформація про те, що чинний заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос раніше працював з російськими спецслужбами і навіть готував державний переворот.

Про це стало відомо від товаришів по службі генерала, які обурені останніми подіями, повідомляють “Известия в Украине”.

За словами ветеранів АТО, Сергій Кривонос не та людина, за яку себе видає.

«Ми знайомі з Сергієм Григоровичем вже більше 10 років. У 2014 році ми всі разом вирушили на Схід, захищати нашу країну і український народ. Те, що було там, і те, що нам судилося пережити, це вже історія, і складно усвідомлювати, що той, з ким стояли пліч-о-пліч вирішив зрадити колег, товаришів і всю країну. Тепер ми знаємо це напевно і хочемо, щоб дізналися інші. Сергій Кривонос – це людина, яка в 2016 році почала створювати підрозділи «Рух опору» по всій країні під нібито благородною ідеєю захисту України, але, як з’ясувалося пізніше, ці формування готувалися для державного перевороту за гроші російських спецслужб і продався наш товариш за посаду, звання генерала і гроші. У росіян на той момент був цілий план з повалення влади і, з огляду на всі обставини в країні та знаючи амбітні слабкості Кривоноса, запропонували крісло Командувача ССО після перевороту. На що Сергій, звичайно ж, погодився Але тоді цей план не вдався через жадібність змовників і ефективну роботу СБУ. Кривонос тоді нібито став просто свідком», – заявив колега Кривоноса Олександр Вдовик, додавши, що «невдалий «змовник» зібрав у 2018 році своїх товаришів по службі і військових, які були на Донбасі, і запевнив, що він розчарований у Порошенку, що нам потрібно консолідувати сили, щоб зберегти мир у країн,і і він готовий представляти наші інтереси і йти в Президенти».

«І ми його підтримали. Тоді нами було зібрано 2,5 млн гривень на його підтримку. А він, забувши, що таке слово офіцера, просто здувся. Продався знову за посаду, звання, гроші. А це показник. Така людина не гідна ні звання “генерал”, ні ордена Богдана Хмельницького ІІ ступеня, який йому так само видали незрозуміло за які заслуги 24 серпня 2020 року», – стверджує Вдовик.

На думку ветеранів АТО, звання Кривоноса і збереження його на посаді Заступника Секретаря – плювок у душу кожному, хто захищає Україну на Сході. Крім того, вони заявили, що Кривонос фактично позбавлений функціонала заступника, як провокатор, і навіть відсторонений від роботи з секретними документами через схильність до зливу інформації, але при цьому він продовжує використовувати своє посвідчення в реалізації своїх особистих амбіцій.

Нагадаємо, що 5 лютого 2019 ЦВК зареєструвала Сергія Кривоноса кандидатом на пост Президента України від партії “Воїни АТО” і, на думку політичних експертів, у Кривоноса були всі шанси скласти конкуренцію чинному на той момент Президенту України Порошенку, так як його рейтинг серед військових був високий.

«Тоді просто багато хто не знав про реальні «подвиги» Кривоноса. У тому числі про задум держперевороту з російськими спецслужбами, про те, як він вимолював собі нагородну зброю і медалі, як він писав статті проти командування ССО, підігруючи російським ЗМІ, і як він своїми інтригами фактично перешкоджав розвитку ССО», – заявив один з членів передвиборної кампанії Кривоноса.

У лютому 2019 р Кривонос стверджував, що головним його мотивом для участі у виборах було те, що він не згоден з системою і ситуацією, яка утворилася в секторі безпеки і оборони України. У своїй програмі він пропонував прийняти нову Конституцію, здійснити масштабну «інвентаризацію і функціональний аналіз органів влади» і зафіксувати в законах «невід’ємне право громадян на зброю та самозахист».

Але риторика Кривоноса кардинально змінилася після особистої зустрічі з Петром Порошенком, яка відбулася на початку весни, і вже 7 березня Кривонос зняв свою кандидатуру на користь Порошенка, а 12 березня він був призначений заступником секретаря РНБО. І, до речі, Кривонос та його близьке оточення, яке також викликає сумнів, намагалися всіх переконати, що це «військова хитрість» і тактичний хід, від якого пізніше всі «наситяться» сповна… Причому це було сказано не про державу Україна.

Збіг? Колеги Кривоноса так не думають.

«Все дуже очевидно. Порошенко, як і багато хто, був інформований про слабкості і мінливості в рішеннях Кривоноса. Тому хлопчика (Кривоноса, – прим. ред.) викликали на килим, запропонував хорошу посаду – заступника секретаря РНБО, хоча він явно не дотягує мисленням і досвідом до такого рівня, звання генерала протягом пари місяців, і важливу місію. Саме тому, відразу після програшу, Порошенко останніми своїми указами призначив Кривоноса відповідальним за розвиток територіальної оборони і патріотичне виховання молоді та дав звання генерала. І так Порошенко зробив з Кривоноса особистого агента, хоча, як виявилося, це зробити дуже неважко, і чий він агент ще необхідно розбиратися нашим спецслужбам. А про колег він і думати забув. Обіцяв? Ну і що? У нього тепер інші турботи. Наприклад, створювати в областях підконтрольні групи на кшталт «ТРО», які надають послуги місцевим бізнесменам із “кришування” бізнесу, рейдерських захоплень, створення виборчих штабів. Він би сам до цього не додумався, але у нього є вельми цікаве оточення, яке він все далі впроваджує в державні структури, і під впливом якого, він реалізовує особисті питання. Сталевий полковник виявився шоколадним зайцем», – розповів товариш по службі Кривоноса.

На думку колишніх колег, останнім часом Кривонос активно намагається реалізувати свої особисті амбіції за своїм втраченим впливом і переконати патріотів, використовуючи своє службове становище, встати на свою сторону, прикриваючись своїм образом «героя» і «патріота». Вони впевнені, що його дії несуть небезпеку щодо нівелювання патріотичних цінностей, довіри до посадових осіб високого рівня і залучення справжніх патріотів у кримінальні злочини проти Держави.