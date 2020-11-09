У Чернівцях непристойно затягують підрахунок голосів

Програвши у першому турі виборів чернівецького мера і прогнозуючи негативний для себе результат у другому, лідери місцевих кланів намагаються зірвати вибори

Вже майже дораховані бюлетні на виборах американського президента, перемогу відсвяткували десятки обраних українських мерів та голів ОТГ, включно з київським мером Клічком, а у маленьких Чернівцях із населення 260 тисяч ніяк не можуть порахувати голоси.

Члени ТВК скаржаться на небувалий тиск на них з боку неофіційних представників колишніх очільників міської ради та наближених до них осіб. Доходило навіть до намагань увірватися у рахункову залу на вулиці Емінеску зі спробами фізичного впливу на процедуру підрахунку та його наслідки. Серед тих, хто штурмував ТВК, були помічені навіть представники місцевого криміналітету, які теж балотуються за списками партій.

У тому числі брати Загурські – лідери бригади, яка у 90-х обслуговувала інтереси тоді ще чернівецького підприємця Дмитра Фірташа. Поінформовані розповідають, що членом цього утворення був і Віталій Михайлішин, який сьогодні балотується на міського голову Чернівців і пройшов у другий тур виборів з відставанням у 10% від підприємця Романа Клічука – лідера місцевої партії «Єдина Альтернатива».

Що ж, зараз, напередодні другого туру, проти Клічука об’єдналися всі чернівецькі клани, які десятиліттями деребанили чернівецький пиріг на свій розсуд. Місцева преса відзначає, що це, найперше, група колишнього мера Каспрука та екс-нардепа від НФ Бурбака, а також так звана група Фірташа, якого у Чернівцях представляє нинішній в.о. міського голови Василь Продан і його висуванець на виборах мера Віталій Михайлішин.



До другого туру ці два клани були непримиренними, судилися і вели жорстку міжусобну війну на винищення. Проте зараз вони об’єднали свої ресурси проти Романа Клічука – звичайного підприємця, власника популярних кафе, піцерій та ресторанів. Навіть підтягнули криміналітет для залякування опонентів та виборців.

Канал ТВА, до якого причетний Максим Бурбак, телеканал «Чернівецький промінь», який курує Василь Продан, тепер з ранку до вечора поливають Романа Клічука і його бізнес брудом, розповсюджуючи відверту брехню та очевидні фейки. Головне завдання – дезорієнтувати виборця, посіяти сумнів щодо підтримки Клічука та його зрозумілої, покрокової програми виводу Чернівців з руїни, яка прийшлася людям до душі.

Але розуміючи, що затягування підрахунку бюлетнів, скупка голосів у цілих селах, які ввійшли у Чернівецьку ОТГ, розноска по приватних будинках та гуртожитках по тисячі гривень очікуваного ефекту не дають, опоненти Клічука пішли на крок останньої надії. Сьогодні вони намагаються затягнути, чи навіть зірвати вибори чернівецького міського голови у судах. Таким чином демонструючи, що інтереси громади їх абсолютно не цікавлять.

Віддавати владу у Чернівцях, які для цих людей стали довгостроковими годувальницями, ніхто не збирається. Тим більше, що Клічук уже анонсував ревізії та аудити, які продемонструють містянам, хто і як їх обкрадав довгі роки. А також чому Чернівці за кілька депутатських скликань з туристичної принади перетворилися на руїну, яку туристи об’їжджають десятою дорогою.

Як заявив чернівецьким журналістам один із членів ТВК Сергій Ключук, дійшло до того, що їм постійно телефонують з ЦВК. Кажуть: «чого це ви рахуєте по дві дільниці на день? Якщо ви будете затягувати, ми візьмемо ваші бюлетені до себе і перерахуємо без вас. Але при цьому ви, члени ТВК, будете занесені в «чорний» список, і ви ніколи не зможете працювати».

Голова Чернівецького обласного осередку «Єдиної Альтернативи» Володимир Мороз заявив на брифінгу, що: «основною причиною затягування підрахунку голосів є систематичний тиск місцевих політичних еліт на ТВК. А також заміна фактично половини складу ТВК за останній тиждень. Причому, замінили тих людей, які добросовісно виконували свої повноваження у межах закону. А новопризначені члени вже показали себе, як некомпетентні та недосвідчені особи, які не розуміються в основах виборчого процесу, однак гарно виконують політичні замовлення своїх господарів».

Принагідно зазначивши, що секретар міськради Василь Продан «у свій робочий час перебував на засіданні ТВК і впливав на членів комісії».

Володимир Мороз жорстко висловився проти рішення про повторний підрахунок голосів на 40 дільницях на вимогу «Партії чернівчан», наближеної до Каспрука-Бурбака. Він також звернув увагу присутніх, що ТВК півтори доби саботувала свою роботу: «7 та 8 листопада не було перераховано бюлетні з жодної дільниці. Штучне збільшення кількості дільниць для перерахунку фактично є зривом підрахунку. Я вважаю це прямим порушенням виборчого процесу».

У «Єдиній Альтернативі» вважають, що в цій ситуації значно більші шанси на перемогу має їхній лідер. Але для опонентів це є неприпустимим. Тож робиться все, щоб відтермінувати можливість проведення другого туру виборів, і, схоже, дати шанс і можливість «підтягнути» результати опонента.

Тож як розвиватимуться події у Чернівцях далі, чи вдасться опонентам лідера перегонів Романа Клічука з числа колишніх очільників міста затягнути або й зірвати другий тур виборів – наразі невідомо. Проти підприємця, який ризикнув кинути виклик мафії, котра доїла Чернівці та область десятиліттями, гуртуються усі, кому є що втрачати. Колишні номенклатурники, цигаркові та лісові контрабандні барони, наближений до них криміналітет.

Але на боці Клічука – мудрість та совість чернівчан, які, схоже, вже розібралися, чому їхнє місто довели до розрухи і хто це, власне, зробив. Головне, щоб у людей не вкрали право вибору. А хочуть.

Ярослав ОЛІНЕВИЧ