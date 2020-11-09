В Штаты за траншем МВФ отправыился глава украинского Нацбанка

Он должен будет встретиться с руководством Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Судьба очередного транша МВФ для Украины решается в США. Туда с рабочим визитом отправился директор Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Он должен будет встретиться с руководством Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Ранее министр финансов Сергей Марченко предположил, что Украина может получить средства от МВФ еще до конца этого года. Ведь из 10 десяти условий, необходимых для выделения транша, государство выполнило уже четыре. А еще два находятся на стадии завершения.

Украиной выполнены такие ориентиры фонда:

Сокращение неработающих кредитов – в сентябре доля проблемных кредитов (NPL) в банковском секторе уменьшилась с 48% до 45,6%.

Запуск рынка газа для частных потребителей, которые теперь могут самостоятельно выбирать поставщика газа.

Задачи по реформированию таможни и налоговой – созданы единые юридические лица.

Усовершенствование устава «Нафтогаза» и внесение изменений в лимиты заработных плат членов наблюдательных советов и правлений государственных компаний.

Также МВФ рекомендовал Украине увеличить гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физлиц только до 300 тысяч гривен, а не в три раза – до 600 тысяч гривен, как предлагали украинские власти.

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