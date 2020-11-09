Украина начала реэкспорт газа в Европу
В этом году в подземные хранилища Украины закачали 10 млрд кубометров газа европейских компаний.
Оператор газотранспортной системы Украины за 10 месяцев 2020 года транспортировал из стран Евросоюза в Украину в режиме shorthaul 6,1 млрд куб. м газа и 0,015 млрд куб. м уже реэкспортировано назад в страны ЕС, сообщает пресс служба ОГТСУ.
«Со сменой сезонов трейдеры начали первые отборы своего газа из хранилищ и его реэкспорт назад в страны ЕС. Также замечу, что в последнюю декаду октября увеличился поток из украинских ПХГ в Венгрию, когда точка соединения Mosonmagyaróvár на границе Венгрия-Австрия находилась на ремонте. Украинская ГТС и новые удобные услуги – shorthaul и таможенный склад – позволяют операторам смежных ГТС покрыть не только коммерческий спрос, но и ситуации рисков перебоев поставок природного газа», – отметил коммерческий директор ОГТСУ Евгений Тодоров.
С момента запуска услуги сервисом shorthaul воспользовались 24 заказчики-нерезиденты и 5 украинских компаний.
Практически все объемы по shorthaul были направлены трейдерами в подземные хранилища газа на хранение в режиме таможенный склад. Всего с начала года ОГТСУ, в соответствии с заказами клиентов, направил оператору ПХГ для хранения на таможенном складе 10,1 млрд куб. м газа (включая объемами по shorthaul).
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