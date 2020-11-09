ВОЗ: Пандемия коронавируса вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации

Ситуация с распространением инфекции уже не может считаться просто чрезвычайной ситуацией.

Пандемия COVID-19 на данный момент уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Об этом на Всемирной ассамблее здравоохранения заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, отметив, что число подтвержденных заражений превысило 50 млн человек.

«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», – заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ также подчеркнул, что вакцина должна рассматриваться как общественное благо, а не товар.

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