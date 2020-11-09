В Австрии стартовала спецоперация против радикальных исламистов

Полиция работает по 70 подозреваемым и нескольким организациям, которые подозревают в поддержке террористов.

Полиция в Австрии проводит обыски по 60 адресам в четырех федеральных землях. Об этом пишут европейские СМИ в понедельник, 9 ноября.

Обыски ведутся на локациях, где могут находиться или проживать люди, подозреваемые в связях с радикальными исламистами.

В прокуратуре земли Штирия заявили, что «следователи работают по 70 подозреваемым и нескольким организациям, которые, предположительно, поддерживают террористические организации «Братья-мусульмане» и «ХАМАС».

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