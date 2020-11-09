У Зеленского обнаружили коронавирус
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заболел коронавирусом. Но он чувствует себя хорошо и намерен продолжать работу.
«Несмотря на все карантинные меры, я получил положительный тест», — написал он.
По словам Зеленского, он чувствует себя хорошо и намерен продолжать работу, находясь в самоизоляции.
По последним данным с начала пандемии на Украине зафиксировано почти 470 тысяч случаев COVID-19.
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