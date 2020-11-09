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Главная » Украина » Общество
18:04 09 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Зеленского обнаружили коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заболел коронавирусом. Но он чувствует себя хорошо и намерен продолжать работу.

«Несмотря на все карантинные меры, я получил положительный тест», — написал он.

По словам Зеленского, он чувствует себя хорошо и намерен продолжать работу, находясь в самоизоляции.

По последним данным с начала пандемии на Украине зафиксировано почти 470 тысяч случаев COVID-19.

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Тэги: Владимир Зеленский, коронавирус

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