Армения, Азербайджан и Россия договорились о прекращении войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян



Соглашение вступает в силу с 1:00 10 ноября.

«Текст заявления очень болезненный лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, которые наилучшим образом владеют ситуацией», – сообщил Пашинян.

Он отметил, что подписал заявление, «основываясь также на уверенности, что в сложившейся ситуации – это лучшая возможная развязка».

Пашинян также пообещал рассказать все подробности соглашения в ближайшее время.

«Я встаю на колени перед всеми нашими жертвами. Мы боролись до конца. И мы победим», – заключил он.

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