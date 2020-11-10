Армения, Азербайджан и Россия договорились о прекращении войны
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.
Соглашение вступает в силу с 1:00 10 ноября.
«Текст заявления очень болезненный лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, которые наилучшим образом владеют ситуацией», – сообщил Пашинян.
Он отметил, что подписал заявление, «основываясь также на уверенности, что в сложившейся ситуации – это лучшая возможная развязка».
Пашинян также пообещал рассказать все подробности соглашения в ближайшее время.
«Я встаю на колени перед всеми нашими жертвами. Мы боролись до конца. И мы победим», – заключил он.
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