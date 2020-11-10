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02:09 10 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Полиция Харькова расследует исчезновение Кернеса

Полиция Харькова открыла уголовное производство по факту исчезновения мэра города Геннадия Кернеса.

В полиции отметили, что заявление об исчезновении городского главы подал руководитель одной из общественных организаций. Он сообщил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно.

«9 ноября следователем Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «без вести пропавший» Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что в настоящее время соответствующая информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в начале сентября Геннадий Кернес заболел коронавирусом, в связи с осложнением здоровья его вывезли на лечение в Германию.

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Тэги: Харьков, Геннадий Кернес

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