Полиция Харькова расследует исчезновение Кернеса
Полиция Харькова открыла уголовное производство по факту исчезновения мэра города Геннадия Кернеса.
В полиции отметили, что заявление об исчезновении городского главы подал руководитель одной из общественных организаций. Он сообщил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно.
«9 ноября следователем Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «без вести пропавший» Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.
В полиции также отметили, что в настоящее время соответствующая информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в начале сентября Геннадий Кернес заболел коронавирусом, в связи с осложнением здоровья его вывезли на лечение в Германию.
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Сообщения о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса не соответствуют действительности. Угрозы жизни и деятельности городского головы нет.
В случае, если партия попадет в Верховную Раду на внеочередных выборах, он останется мэром Харькова, «уступив свое место профессионалу».