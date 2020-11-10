Трамп хочет баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году

Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что рассматривает возможность снова баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Как сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника, такая реакция Трампа свидетельствует о том, что он понимает, что проиграл выборы-2020 Джо Байдену.

В настоящее время Трамп продолжает настаивать на том, что он настоящий победитель, что произошли фальсификации выборов, и его команда будет бороться до конца в судах.

Изданию не удалось оперативно связаться с представителями штаба Трампа и Белого дома для комментариев.

Как отмечает издание, политические консультанты Республиканской партии негативно воспринимают перспективы баллотирования Трампа, который может сохранить большое политическое влияние даже через 4 года после потери президентского поста.

Этот факт может заморозить амбиции, сбор средств и укомплектование персоналом отдельных кандидатов Республиканской партии, которая сейчас стремится перегруппироваться и уменьшить ассоциации с образом Трампа.

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