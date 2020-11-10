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Главная » Украина » Общество
11:37 10 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине из-за COVID-19 отменили часть операций в больницах

Степанов рассказал, в каких случаях операции проводятся

В Украине из-за ситуации с коронавирусом на время отменили плановые госпитализации и операции, кроме тех, которые являются обязательными для проведения по жизненным показаниям.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«У нас прекращены плановые операции, плановая госпитализация. Кроме операций и госпитализаций, которые скажем так, по жизненным показателям обязательны к исполнению», – сказал Степанов.

К таким относятся онкозаболевания, роды и другие операции, оперативные вмешательства и госпитализации, которые нельзя отложить.
По его словам, есть плановая госпитализация и плановые операции, которые возможно отсрочить.

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Тэги: отменили операции

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