Словом 2020 года стал термин из тюремной лексики

«Локдаун» стало словом 2020 года по версии британского слорваря Collins.

Британский словарь английского языка Collins назвал «локдаун» словом 2020 года. «Это состояние, которого мы больше всего боимся в 2020 году, – состояние национального застоя, при котором почти все, что составляет нормальную общественную жизнь, приостановлено», – говорится на сайте компании.

В Collins отмечают, что раньше слово»локдаун» было частью тюремной лексики и означало, что заключенные заперты в своих камерах из-за беспорядков. В 2020 году оно стало означать меру общественного здравоохранения. Речь идёт о жёстких карантинных мерах, которые вводят многие страны в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

В десятку наиболее употребляемых слов попали и другие термины, связанные с пандемией . Среди них сам «коронавирус», а также «самоизоляция», «социальная дистанция» и «необходимый сотрудник». Составители словаря отмечают, что в английском языке появился глагол «социально дистанцироваться», а слово «самоизоляция» стало чаще употребляться, как и глагол «самоизолироваться».

Из слов, которые не связаны с пандемией, в 2020 году наиболее употребляемыми стали: «тиктокер» – пользователь социальной сети «TikTok», «мегзит» – решение принца Гарри его супруги Меган Маркл уйти из королевской семьи Великобритании и BLM – аббревиатура от Black Lives Matter – движения против расизма и насилия в отношении чернокожих. Ещё одним популярным словом стало «мукбанг», которое пришло в английский язык из корейского. Оно означает поедание блогером большого количества пищи на видео перед зрителями.

В 2019 году Collins назвал главным словом или термином выражение «климатическая забастовка». Его популярность связывали с деятельностью 17-летней экоактивистки Греты Тунберг. По версии Оксфордского словаря, словом 2019 года стало выражение climate emergency, которое переводится как «чрезвычайная климатическая ситуация». Согласно определению, это ситуация, при которой требуются срочные меры для сокращения или сдерживания изменений климата и предотвращения необратимого ущерба окружающей среде.

В 2018 году составители толкового словаря английского языка Collins Dictionary назвали словом прилагательное «одноразовый» (single-use). Слово «одноразовый» словарь трактует в контексте экологии: оно описывает предметы, неконтролируемое распространение которых становится причиной загрязнения окружающей среды и влияет на пищевую цепочку живых организмов. В первую очередь авторы словаря ассоциируют это прилагательное с пластиковой продукцией.

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