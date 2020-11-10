Кто из мировых лидеров не поздравил Байдена с победой на выборах?

С того момента, как Джо Байден считается избранным президентом США, его начали поздравлять с победой мировые лидеры, но далеко не все.

Некоторые выразились достаточно прохладно, а кое-кто даже поздравил Дональда Трампа. BBC рассказывает об этих лидерах и о том, что их объединяет. Речь идет прежде всего о лидерах России, Турции и Китая.

РОССИЯ

В 2016 году Владимир Путин одним из первых поздравил с победой избранного президента США Дональда Трампа. В 2020 он не прислал ни одной весточки Джо Байдену. В Кремле это молчание объяснили неопределенностью результатов в связи с судебными исками команды Трампа — поздравлять будут тогда, когда победителя признают окончательно.Однако это молчание можно объяснить и недовольством Москвы, ведь Байден часто критиковал ее политику и называл Россию самой большой угрозой Америки. Трамп критиковал Россию и Путина очень редко.

ТУРЦИЯ

По словам представителей издания, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган получил немалую пользу из нетрадиционного подхода Трампа к Ближнему Востоку, а также войны в Сирии. Кроме того, он до сих пор не попал под санкции за то, что России купила турецкую систему противовоздушной обороны С-400. Также убедил Трампа вывести войска США из курдских районов на севере Сирии и направил свои силы в эту зону. А такой ход событий шокировал многих.»Президент Эрдоган, он – жесткий. Но я нахожу общий язык с ним»,– высказывался в свое время Трамп.И хотя Эрдоган уже поздравил Гвинею, что в Западной Африке, с выбором. Однако, Байдена поздравлять не спешит – видимо, из-за того, что Трамп продолжает жаловаться на кражу голосов.

КИТАЙ

Китайский лидер Си Цзиньпин в 2016 году поздравил Трампа уже на следующий день после победы. Но на этот раз Китай никак не отреагировал на результаты выборов в США. Сегодня представитель МИД вспомнил в своем выступлении заявление Байдена о победе, но подчеркнул, что Пекин будет наблюдать за соблюдением «закона и процедур в США». Ожидается, что Байден будет более взвешенным и осторожным в отношениях с Китаем и при этом сохранит жесткую позицию. Трамп же неоднократно обвинял Пекин в распространении коронавируса и затеял с ним торговую войну, поднимая пошлины на китайские товары.

БРАЗИЛИЯ

Жаира Болсонару часто рассматривают как союзника Дональда Трампа и даже называют его «тропическим Трампом». В этом свете отказ поздравить Байдена с победой выглядит вполне естественно. Недавно Болсонару критиковал заявления Байдена о том, что Бразилию следует подтолкнуть к защите дождевых лесов Амазонии, назвав их «губительными и ненужными». По данным бразильских СМИ, глава государства планирует дождаться конца судебных разбирательств по фальсификациям выборов, которые инициирует команда Трампа.

МЕКСИКА

Лопес Обрадор — еще один латиноамериканский лидер

Трамп мило пообщался с президентом Мексики. Ранее он обвинял эту страну во внедрении в США насильников и наркоторговцев, который пытался наладить связи с Трампом, несмотря на напряженность в отношениях из-за его политики против миграции и планов возвести стену на границе между странами. Мексиканский президент отнесся к комментариям о выборах в США с осторожностью и отметил, что дождется окончания судебных разбирательств по жалобам о фальсификациях.«Мы не хотим быть неосторожными. Мы не хотим действовать легкомысленно», — сказал Обрадор, подчеркивая, что его страна имела хорошие отношения с обоими кандидатами. Такая позиция вызвала критику со стороны американских демократов — ее назвали «потрясающим дипломатическим провалом».

ИЗРАИЛЬ

Израиль помирился с еще одним арабским государством — Суданом

— еще один лидер, который не скрывал своей близости к Трампу. Он все же поздравил избранного президента и вице-президента, но обратился к ним, не называя должности.

«Я хотел бы поздравить Джо Байдена и Камалу Харрис. Уже почти 40 лет у меня личные долгие и теплые отношения с Джо Байденом, и я знаю его как большого друга государства Израиль», — сказал Биньямин Нетаньяху, избегая слов «избранный президент» и «избранный вице-президент». Свое послание Нетаньяху завершил чествованием Трампа за его дружественную политику по отношению к Израилю и жесткую позицию по Ирану.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Наследник аравийского престола Мухаммед бин Салман поздравил Байдена с победой только в воскресенье, 8 ноября, через сутки после новости о его вероятной победе. Другие ближневосточные лидеры отреагировали раньше. По свидетельству Трампа, он «спас задницу» бин Салмана, заблокировав попытки Конгресса США прекратить поддержку саудовской монархии после убийства журналиста Джамаля Хашогги. Байден обещал пересмотреть отношения с Саудовской Аравией из-за этого убийства и вмешательства в гражданскую войну в Йемене.

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ



Диктатор Ким Чен Ын пока не отреагировал на результаты выборов в США, молчали об этом и государственные СМИ. Впрочем, Ким Чен Ын не спешил признавать победу Трампа и в 2016 году, вспомнив о ней лишь через два дня после оглашения. У Кима и Трампа были бурные отношения, они встречались трижды, решая вопрос о ядерном разоружении КНДР. Байден описал Кима как бандита, с которым он не желает поддерживать никаких личных отношений. В свою очередь северокорейский лидер назвал Байдена «дураком с низким интеллектом».

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