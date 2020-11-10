Из COVID-фонда выделили почти 5 млрд грн на надбавки и премии силовикам, а также почти 6 млрд грн – на доплаты медикам, лечащим больных коронавирусом.

На доплаты силовикам и медикам Кабмин потратил почти одинаковые суммы из Фонда борьбы с COVID-19. Об этом сообщает Bihus.Info во вторник, 10 ноября.

МВД успело освоить почти все 2,53 млрд гривен, выделенных на доплаты сотрудникам из фонда. В качестве надбавок и премий полицейским, нацгвардейцам и налоговикам уже заплатили 2,469 млрд.

При этом медикам выплатили 2,754 млрд грн. Общая сумма, выделенная из фонда на эти цели для МОЗ, почти вдвое больше – 5,955 млрд грн. Таким образом более половины выделенных для медиков денег до сих пор ждут своего часа на счетах.

Деньги также пошли на закупки медоборудования и средства защиты для медиков. За полгода из выделенных 2,3 млрд грн на перчатки, маски, респираторы и костюмы для врачей потратили только 697 млн. Еще 571 млн пошел на обеспечение больниц кислородом, 121 млн – на закупки томографов и 43 млн – на аппараты искусственной вентиляции легких.

Больше всего средств COVID-фонда успел освоить Укравтодор – на дороги уже ушло более 20 млрд грн. В 2,5 раза меньше денег – 8,5 млрд – потратили на пособия по безработице и выплаты Фонду соцстрахования.

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