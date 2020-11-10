Сепаратисты блокируют пропуск людей на шести КПВВ на Донбассе

По факту пропуск осуществляется только через КПВВ Станица Луганская, остальные заблокированы сепаратистами.

На Донбассе пропуск граждан осуществляется только через КПВВ Станица Луганская, так как остальные шесть пунктов пропуска блокируются сепаратистами. Об этом сообщает пресс-служба МВД во вторник, 10 ноября.

В Донецкой области не фиксируется прибытие граждан как со стороны подконтрольной, так и оккупированной территорий.

«В КПВВ в пределах Донецкой области Гнутово, Новотроицкое, Марьинка и Майорское пока не фиксируется прибытия граждан с оккупированной территории, скорее всего из-за блокирования пропуска представителями ОРДО. Кроме того, из-за опасений в отказе в пропуске незаконными вооруженными формированиями не фиксируется прибытия людей для пересечения линии разграничения в направлении оккупированной территории», – сказано в сообщении пограничников.

В то же время в Луганской области возобновили пропуск граждан три КПВВ – Станица Луганская, Счастье и Золотое, но сепаратисты пока не пропускают людей через пункты пропуска Счастье и Золотое.

При этом ао состоянию на 10:00 пограничники в КПВВ Станица Луганская оформили 49 человек на вход из временно неподконтрольной территории и 51 – на выход. Через КПВВ Золотое украинская сторона пропустила одно транспортное средства и два человека, но сепаратисты автомобиль не пропустили и вернули на подконтрольную территорию. Также восемь человек, в том числе двое детей, оформили на выход в КПВВ Счастье. При этом пограничники не исключают, что граждане будут возвращены сепаратистами.

Тэги: Донбасс, кпвв, пункт пропуска