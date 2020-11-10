Прошлое руководство НАПК скрыло активы на 900 млн

Бывшие сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции помогали коррупционерам скрывать доходы.

Сотрудники из предыдущего состава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции скрыли незадекларированные активы на 900 миллионов гривен. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает пресс-служба НАПК.

«Только с мая НАПК выявило незадекларированные активы на полмиллиарда гривен, еще 900 миллионов были скрыты предыдущим составом НАПК», – рассказал глава НАПК Александр Новиков.

По его словам, за 9 месяцев работы после смены руководства в агентстве были обнаружены незадекларированные активы на 1,4 миллиарда гривен. При этом финансирование НАПК из госбюджета составило 400 миллионов гривен.

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