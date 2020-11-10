Названы зарплаты судей Конституционного суда

В среднем судья Конституционного суда получает в месяц четверть миллиона гривен. В этом году на финансирование суда выделено 314 миллионов.

Средний заработок судей Конституционного суда за 10 месяцев 2020 года составил 254 тысяч гривен, пишет Радио Свобода со сылкой на ответ КСУ.

Отмечается, что зарплаты судей различаются, а на сумму влияют стаж работы, ученая степень, пребывание на административной должности в суде и работа, которая предусматривает доступ к гостайне.

Также судья КСУ имеет право на выплату выходного пособия в случае отставки.

В целом финансирование Конституционного суда за 10 месяцев обошлось в 211 миллионов гривен. А на весь год в бюджете предусмотрено 3124 миллионов гривен, тогда как в 2019 году – 254 миллионов гривен.

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