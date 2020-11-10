Чтобы преодолеть глобальное потепление, нужно есть меньше мяса?

Американо-британская команда экологов предположила, что переход человечества на диету, содержащую меньше мясных продуктов, поможет бороться с глобальным потеплением.

Как пишут ученые в своей работе, новый рацион снизит количество выбрасываемых парниковых газов, а следовательно, замедлит темпы климатических изменений, которые происходят под влиянием этих газов.

Результаты исследования показывают, что даже после ликвидации основных загрязнителей воздуха не получится сдержать рост глобальной средней температуры и удерживать ее на уровне 1,5 °C, что является главной целью Парижского соглашения 2015 года. Для этого, по словам ученым, потребуются дополнительные усилия.

«Без изменения пищевых привычек мы, скорее всего, не достигнем отметки в 1,5 °C и через 30–45 лет. Если мы всерьез намерены добиться этого, то пора делать все возможное», — сказал корреспондентам The Independent ведущий автор исследования Майкл Кларк, климатолог из Оксфордского университета.

По данным ученых, в ходе производства продуктов выбрасывается четверть от всех парниковых газов. При этом на молочную и мясную индустрию приходится 14,5% от общего объема выбросов. Особенно планету загрязняет производство красного мяса: говядины, телятины, свинины, баранины. Это объясняется тем, что коровы и овцы — жвачные животные, которые выбрасывают большое количество метана при переваривании пищи. Ученые отметили, что также парниковые газы образовываются и при вырубке лесов, когда фермеры создают животным место для выпаса.

В рамках исследования группа смоделировала сценарии, при которых люди соблюдают разные виды диеты. Самым эффективным оказался рацион, включающий свежие овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, а также умеренное количество молочных продуктов, мяса и яиц.

При таком варианте у человечества больше всего шансов добиться целей Парижского соглашения. Но и то небольшие — вероятность составит 50%. Чтобы достичь этих результатов, нужно действовать уже сейчас, считает Кларк, но начинать нужно было еще 10 лет назад.

Похожие взгляды разделяет шведский профессор Магнус Седерлунд: он тоже видит в мясе проблему для окружающей среды, но предлагает более радикальное решение — есть вместо животных людей.

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