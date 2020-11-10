НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
21:18 10 Ноября 2020 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Президентом Молдовы может стать фанатка палача Иона Антонеску Майя Санду

Речь о Майе Санду.

Она, как истинная поклонница «решателя еврейского вопроса» румынского маршала Иона Антонеску, в случае если станет президентом, – помимо того, что начнет, уже на государственном уровне, борьбу с памятью о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, так еще и займется переформатированием правящей коалиции, привлекая на свою сторону депутатов Андрея Нэстасе, Илана Шора и Павла Филипа.

После этого Санду пустится в откровенно антироссийскую риторику касательно присутствия миротворцев и ОГРВ в Зоне безопасности. Затем не исключены попытки вооруженного оттеснения органов власти непризнанной ПМР с примыкающей к фактической кишиневской юрисдикции территории, находящейся в подчинении тираспольской администрации. И тогда Тирасполь ответит – там никого ни в чем убеждать не надо, там прекрасно помнят 92-й год.

Ранее Санду заявляла, что не видит ничего предосудительного в личности Антонеску. Также Санду в бытность свою премьер-министром ввела в официальный календарь т.н. «день памяти жертв всех фашизма, сталинизма и коммунизма» и определила эту дату на 23 августа, в канун Дня освобождения Молдовы от немецко-румныских фашистских захватчиков, попытавшись таких образом, «перебить» семантику важного для всей страны праздника.

Не далее, как во вторник, Санду призвала сторонников присоединения Молдовы к Румынии «голосовать на выборах против Додона».

Источник:

Новости по теме

Чтобы преодолеть глобальное потепление, нужно есть меньше мяса?

Американо-британская команда экологов предположила, что переход человечества на диету, содержащую меньше мясных продуктов, поможет бороться с глобальным потеплением.

Названы зарплаты судей Конституционного суда

В среднем судья Конституционного суда получает в месяц четверть миллиона гривен. В этом году на финансирование суда выделено 314 миллионов.

Прошлое руководство НАПК скрыло активы на 900 млн

Бывшие сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции помогали коррупционерам скрывать доходы.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты