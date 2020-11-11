НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Спорт
00:41 11 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В сборной Украины по биатлону вспышка коронавируса

В национальной команде Украины по биатлону на сборах в Вуокатти (Финляндия) 4 человека сдали положительный тест на COVID-19.

Александра Меркушина (младшая сестра Анастасии Меркушиной), Руслан Бригадир и Артем Тищенко вместе с врачом Богданом Братковым отправились на самоизоляцию.

Вместе с тем сборная Украины продолжает подготовку к сезону. 27 ноября в финском Контиолахти стартует первый этап Кубка мира по биатлону.

Источник:
Тэги: биатлон, коронавирус

Новости по теме

У Зеленского обнаружили коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заболел коронавирусом. Но он чувствует себя хорошо и намерен продолжать работу.

«Лацио» грозит исключение из Серии А из-за коронавируса

Римский клуб попал под подозрение прокуратуры по делу о возможном нарушении медицинского протокола, действующего в Италии во время пандемии COVID-19.

Лучший украинский биатлонист заразился коронавирусом

Украинский биатлонист, чемпион мира 2019 года в гонке преследования Дмитрий Пидручный получил положительный тест на COVID-19.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты