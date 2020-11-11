Навальный выиграл в ЕСПЧ дело против России

Европейский суд по правам человека постановил, что РФ должна выплатить оппозиционеру Алексею Навальному 8,5 тысяч евро за нарушение его прав.

Такое решение суд принял по делу «Навальный и Гунько против России», касающемуся подавления политических протестных акций российской оппозиции на Болотной площади в Москве в мае 2012 года.

Алексей Навальный и Вадим Гунько обжаловали свои задержания во время демонстрации, содержание в полицейском участке и дальнейшее административное наказание.

Навальный заявлял о применении чрезмерной физической силы со стороны полиции.

Гунько суд постановил 7,5 тыс. евро компенсации за причиненный нематериальный ущерб.

ЕСПЧ выявил следующие нарушения Европейской конвенции по правам человека со стороны России: ст. 3 (запрет бесчеловечного и унижающего достоинство человека обращения); ст. 5 (право на безопасность и свободу); ст. 6 (право на справедливое следствие), а также ст. 11 (свобода собраний).

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