Теща Порошенко умерла от коронавируса

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сообщил о смерти своей тещи Людмилы Переведенцевой, которая болела COVID-19.

«Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе – папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память … Дорогие наши родители, молим Бога о вашем покое в Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания», – написал Порошенко.

6 ноября в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» Петр Порошенко заявил, что его теща Людмила Переведенцева умирает от COVID-19.

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