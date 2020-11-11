Теща Порошенко умерла от коронавируса
Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сообщил о смерти своей тещи Людмилы Переведенцевой, которая болела COVID-19.
«Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе – папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память … Дорогие наши родители, молим Бога о вашем покое в Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания», – написал Порошенко.
6 ноября в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» Петр Порошенко заявил, что его теща Людмила Переведенцева умирает от COVID-19.
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