Чешская разведка предупредила об угрозе мировой войны

Рост напряженности между США, Россией и Китаем, а также другими странами, считающимися союзниками, угрожает новым глобальным военным конфликтом.

Об этом говорится в отчете военной разведки Чехии за 2019 год. В документе указывается, что в 2019 году «мир приблизился» к военному конфликту из-за «увеличения поляризации интересов, мнений и расходящихся позиций», «углубления многополярности» и «упадка принципов международного права», в том числе международных институтов, военных союзов, соглашений о разоружении.

«Манипулятивное мышление, ошибочные предположения, предвзятые выводы и вытекающие из них действия в сочетании с отсутствием осознания ответственности привели к росту напряженности между глобальными соперниками — Соединенными Штатами, Китаем и Россией. Но они также привели к противоречиям даже между странами, считавшимися близкими союзниками», — говорится в докладе.

Авторы отчета считают, что возможный конфликт глобального характера, «к которому движется современный мир», «пока находится на первой стадии подготовки». «Формируется мировоззрение тех, кто сможет и захочет активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», — отмечается в документе.

Эксперты добавили, что открытая конфронтация воспринимается уже не как угроза, а как «возможность» для тех, кто планирует преуспеть в конфликте.

Ранее в ноябре глава комитета начальников штабов Великобритании генерал Ник Картер предупредил, что экономический ущерб, нанесенный пандемией коронавируса, может привести к риску начала Третьей мировой войны. По его словам, этому может поспособствовать то, что текущие небольшие конфликты выйдут из-под контроля.

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