Владельцем дома Шерлока Холмса в Лондоне оказалась семья Назарбаева

Знаменитый сыщик Шерлок Холмс в историях Артура Конана Дойла жил в доме на Бейкер-стрит в Лондоне. Сейчас этим зданием владеют дочь и внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Дариге Назарбаевой принадлежит 90% дома, еще 10% ее сыну — Нурали Алиеву. Помимо дома Холмса, им принадлежит земля между домами 215 и 237 на Бейкер-стрит. Еще в 2015 году стало известно, что недвижимость на Бейкер-стрит принадлежала отцу Нурали, бизнесмену Рахату Алиеву, который позже был обвинен в измене, убийстве и организации преступной группы. Он покончил с собой в австрийской тюрьме в 2015 году.

The Times ссылается на утечку юридической переписки о собственности недвижимости, которую обнаружила совместно с расследовательским проектом SourceMaterial.

Формально недвижимость и земля принадлежат компании Farmont Baker Street Limited из Объединенных Арабских Эмиратов, которая приобрела дом в 2005 году за 140 миллионов фунтов стерлингов.

8 апреля Высокий суд Лондона принял решение отменить «ордер на богатство необъяснимого происхождения» и снял арест с недвижимости Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева в Лондоне. Ордера были выпущены после того, как национальное агентство по борьбе с преступностью заявило, что недвижимость семьи экс-президента в Лондоне была куплена на деньги, полученные преступным путем. Под ограничениями находились три актива семьи — два особняка и квартира, владельцами которых значились разные компании.

Нурсултан Назарбаев стал первым президентом Казахстана. Свой пост политик занимал до марта 2019 года. Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев.

С марта 2019 года Дарига Назарбаева возглавляла верхнюю палату парламента Казахстана, 2 мая 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лишил ее полномочий. Она сохранила должность главы конгресса молодежи Казахстана, однако практически перестала появляться в СМИ и публичном поле.

В августе этого года в Лондоне умер Айсултан Назарбаев – младший сын Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева, официальная версия семьи — остановка сердца, ему было 29 лет. В октябре 2019 года суд в Лондоне приговорил Айсултана к году лишения свободы условно за нападение на полицейского. По данным следствия, что он, находясь под воздействием наркотиков, ударил и укусил полицейского. Сторона обвинения рассказывала, что в полицию поступал звонок от «представителя казахстанских властей», который пытался вступить в переговоры, чтобы «не позорить семью Назарбаевых».

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