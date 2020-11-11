МИД Украины признало войну в Нагорном Карабахе завершенной
Следующим шагом после окончания войны должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, считают в МИД.
Министерство иностранных дел Украины признало войну в Нагорном Карабахе завершенной. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в среду, 11 ноября.
Так, МИД отметил, что Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта.
«Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права», – сказано в заявлении.
Министерство добавило, что Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана в международно признанных границах.
«Этот принцип является основополагающим для Украины, которая до сих пор страдает от российской агрессии», – говорится в заявлении, где также напоминается, что часть территории Украины до сих порт остается под временной оккупацией.
Новости по теме
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.
МИД уже второй день занимается преодолением последствий решения КСУ с точки зрения возможного приостановления безвиза, заявил министр.
Ильхам Алиев отмечает концентрацию Вооруженных сил Армении около линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.