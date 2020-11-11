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14:00 11 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МИД Украины признало войну в Нагорном Карабахе завершенной

Следующим шагом после окончания войны должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, считают в МИД.

Министерство иностранных дел Украины признало войну в Нагорном Карабахе завершенной. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в среду, 11 ноября.

Так, МИД отметил, что Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта.

«Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права», – сказано в заявлении.

Министерство добавило, что Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана в международно признанных границах.

«Этот принцип является основополагающим для Украины, которая до сих пор страдает от российской агрессии», – говорится в заявлении, где также напоминается, что часть территории Украины до сих порт остается под временной оккупацией.

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Тэги: война, мид, нагоный карабах, завершение войны

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