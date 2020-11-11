Бывшего сотрудника Microsoft из Украины признали виновным в десятках приступлениях
Инженер тестировал платформы розничных продаж компании и за два года с подарочных карт увел более $10 млн.
В США суд приговорил к девяти годам заключения бывшего инженера Microsoft из Украины, который был признан виновным в 18 преступлениях, причинивших убытки компании на сумму более $10 млн, сообщает пресс-служба Минюста США.
Отмечается, что некоторое время Владимир Кващук работал на Microsoft в качестве стороннего подрядчика, а в 2016 году попал в штат компании. Вплоть до 2018 года он занимался тестированием платформы розничных продаж Microsoft. В Минюсте США отмечают, что Квашук использовал собственные аккаунты, а также тестовые аккаунты других сотрудников, чтобы похищать доступные ему средства, например, деньги с подарочных карт.
Хотя Квашук похищал относительно небольшие суммы, не более $12 000 за раз, в конечном счете ему удалось увести более $10 млн. Украденные деньги злоумышленник потратил на покупку дома на берегу озера за $1,6 млн и автомобиля Tesla за $160 тысяч. Воровство обнаружили в 2018 году, после чего инженер был уволен, а затем арестован.
В суде Квашук отрицал все обвинения и утверждал, что «работал над специальным проектом в интересах компании». Оправдания не помогли – на этой неделе суд вынес приговор по этому делу – девять лет лишения свободы. Он признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, подаче поддельных налоговых деклараций. Его обязали выплатить $8,3 млн в качестве возмещения ущерба.
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