Депутата Полтавского облсовета приговорили к 4,5 годам тюрьмы из-за взятки

Чиновник вместе с замглавы отдела КП Полтавафарм дали взятку правоохранителям в размере 35 тысяч гривен.

Высший антикоррупционный суд приговорил депутата Полтавского облсовета VII созыва и экс-заместителя начальника одного из отделов КП Полтавафарм к 4,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда в среду, 11 ноября.

«В среду, 11 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновными депутата Полтавского областного совета VII созыва и бывшего заместителя начальника одного из отделов КП Полтавафарм в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу – ред.). ВАКС назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев каждому», – сказано в сообщении.

В 2017 году депутат исполнял обязанности директора Полтавского областного коммунального предприятия Полтавафарм. Совместно с заместителем начальника отдела экономической безопасности этого предприятия он дал правоохранителям 35 тысяч гривен взятки. За это обвиняемые хотели получить разрешение от ГУ НП в Полтавской области на использование объектов и помещений, предназначенных для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров насчет 34 аптек.

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